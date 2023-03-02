В Уфе осудят замглавы компании, рабочий которой погиб при падении в шахту лифта

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В Уфе перед судом предстанет заместителя директора строительной организации, рабочий которой погиб при падении в шахту лифта. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Трагедия случилась 13 декабря на стройке высотки в квартале, ограниченном улицами Сагита Агиша, Степана Злобина и Минигали Губайдуллина. 37-летний плотник в ходе работ по утеплению лестничных маршей минеральной ватой упал с третьего этажа в шахту лифта. Высота, с которой упал рабочий, составляет более 11 метров, он получил тяжелейшие травмы, от которых он скончался.

Было установлено, что причиной трагедии стала неудовлетворительная организация производства работ. Субподрядчик не обеспечил их безопасное выполнение, не проконтролировав состояние защитных ограждений.

В отношении замглавы стройкомпании был возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Обвиняемый свою вину не признал. Материалы после вручения обвинительного заключения будет направлено в суд для рассмотрения по существу.