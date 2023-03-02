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НовостиОбщество2 марта 2023 5:26

В Башкирии экс-директора Дворца спорта обвиняют в присвоении денег

Он незаконно получил более 40 тыс. рублей
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В башкирском городе Мелеуз бывшего директора Дворца спорта обвиняют в присвоении денег. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Было установлено, что глава учреждения предоставлял по устной договоренности часть малого спортзала для занятий по кросс-фиту. С октября 2021 по май 2022-го, проводившая там занятия женщина передавала обвиняемому за аренду деньги, чтобы тот в дальнейшем внес их в кассу учреждения. Однако полученные 45 тысяч рублей он присвоил себе и распорядился ими по собственному усмотрению.

Прокуроры провели проверку, после которой было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение».

– Кроме того, в адрес главы администрации района внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, мужчина уволен в связи с утратой доверия, – сообщила прокуратура республики.