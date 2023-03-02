В Башкирии из-за непогоды продлили ограничение движения по М-5 «Урал»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня утром, 1 марта, на границе Башкирии и Челябинской области продлили ограничение движения для автобусов, грузовиков, а также маршрутных и легковых такси по трассе М-5 «Урал». Об этом рассказала пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Речь идет об отрезке между 1548 (граница регионов) и 1795 (развязка возле города Чебаркуля) километрами. Причинам продления ограничительных мер. которые были введены еще вчера, ГИБДД называет сильный ветер, низовую метель, снегопад и ограничение видимости.

– В связи с этим рекомендуем водителям воздержаться от поездок в данном направлении, – заявили сотрудники республиканской дорожной полиции.