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НовостиОбщество2 марта 2023 4:05

В Уфе экс-главу детсада осудят за мошенничество на 1 млн рублей

Женщина осуществила фиктивное трудоустройство своей знакомой
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе осудят за мошенничество бывшую заведующую детского сада. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно версии следствия, экс-глава учреждения трудоустроила помощником воспитателя свою знакомую, внеся ложные данные об отработанном ею времени. Фактически новая сотрудница не работала, но зато ее начальница получала за нее заработную плату. В общей сложности обвиняемой удалось заработать таким образом более одного миллиона рублей, которыми она распорядилась по своему усмотрению.

В отношении экс-главу детсада было возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Служебный подлог». Она частично признала свою вину. Материалы дела после вручения обвинительного заключения будут направлено в Советский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.