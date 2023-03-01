В Башкирии из-за плохой погоды ограничили движение по трассе Уфа-Инзер-Белорецк

В Башкирии из-за плохой погоды – снегопада и метели – до 8:00 2 марта ограничили проезд для автобусов и грузовиков по участку трассы Уфа-Инзер-Белорецк Фото: Иван МАКЕЕВ

В Башкирии из-за плохой погоды – снегопада и метели – до 8:00 2 марта ограничили проезд для автобусов и грузовиков по участку трассы Уфа-Инзер-Белорецк. Речь идет об отрезке между селом Архангельское и городом Белорецком (с 67 по 205 километр). Об этом предупредил региональный Минтранс.

– Время ограничения может быть изменено, – передали в ведомстве. – Настоятельно рекомендуем не выезжать на дороги до наступления благоприятных погодных условий.

Напомним, до 8:00 2 марта также ограничен проезд для грузовиков и автобусов по трассе М-5 «Урал» – от границы Башкирии и Челябинской области до развязки у города Чебаркуль.