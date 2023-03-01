«Салават Юлаев» у себя дома проиграл «Адмиралу» в первом матче серии плей-офф

фото: ХК "Салават Юлаев"

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» на домашней арене проиграл «Адмиралу» в первом матче серии плей-офф КХЛ. Игра состоялась 1 марта и завершилась со счетом 1:2.

Обе шайбы были забиты во втором периоде. Сначала забили гости – шайбу оформил Данил Файзуллин. Затем счет сравнял Саша Хмелевский. Матч перешел в овертайм, где сильнее оказался «Адмирал»: на 77-й минуте отличился Прохор Корбит.

«Салават Юлаев» (Уфа) – «Адмирал» 1:2 ОТ (Владивосток) (0:0, 1:1, 0:0, 0:1).

Голы:

0:1 (25:05) – Данил Файзуллин;

1:1 (37:50) – Саша Хмелевский;

1:2 (76:51) – Прохор Корбит.

Следующий матч между «Салаватом Юлаевым» и «Адмиралом» так же пройдет в Уфе. Игра состоится в пятницу, 3 марта.