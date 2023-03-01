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НовостиОбщество1 марта 2023 16:38

В Башкирии из-за непогоды ограничили движение по трассе М-5 «Урал»

Мера будет действовать до завтрашнего утра
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: телеграм // Владимир Севастьянов

фото: телеграм // Владимир Севастьянов

Сегодня вечером, 1 марта, из-за обильного снегопада на границе Башкирии и Челябинской области ограничили движение для автобусов и грузовиков по трассе М-5 «Урал». Речь идет об отрезке между 1 548 (граница регионов) и 1795 (развязка возле города Чебаркуля) километрами. Об этом в своем телеграм-канале сообщил начальник республиканской ГИБДД Владимир Севастьянов.

По предварительным данным, ограничение продлится восьми часов утра 2 марта. Срок действия меры может поменяться в зависимости от погодных условий.