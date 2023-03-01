Житель Башкирии зарубил свою тетю топором

В Караидельском районе Башкирии местный житель зарубил свою тетю топором Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Караидельском районе Башкирии местный житель зарубил свою тетю топором. Ему вынесли приговор по уголовному делу об убийстве.

Согласно материалам дела, мужчина ходил вместе с приятелем в лес за березовым соком, который они впоследствии обменяли на спиртное. После распития алкоголя фигурант пошел домой и по дороге его окликнула нетрезвая тетя. Она была зла не него, поскольку он пропустил учебу.

– Она взялась за его одежду, он хотел оттолкнуть её от себя, но они, потеряв равновесие, вместе упали в канаву, расположенную вдоль дороги, в которой была грязная вода. Вся его одежда испачкалась, на что он разозлился, из-за ссоры и злобы у него возник умысел на ее убийство. Он взял из сумки имеющийся при нем топор, которым нанес множество ударов в затылочную область головы. После чего он пошел домой, где переоделся, – говорится в показаниях подсудимого.

Мужчина позвонил в полицию и рассказал о случившемся, а затем отправился на место происшествия, где стал ждать оперативную группу. Криминалисты насчитали на теле и голове погибшей как минимум 15 ранений.

На суде убийца несколько раз то признавал вину, то отрицал ее, ссылаясь на самозащиту. В конечном счете он все-таки согласился с предъявленным обвинением. Его приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.