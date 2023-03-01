В январе 2023 года смертность от передозировки наркотиками в Башкирии выросла в два раза

В Башкирии за январь 2023 года от передозировки наркотиками скончались 14 человек – это в два раза больше, чем в тот же месяце прошлого года

В Башкирии за январь 2023 года от передозировки наркотиками скончались 14 человек – это в два раза больше, чем в тот же месяце прошлого года. Об этом 28 февраля сообщил региональный Роспотребнадзор.

Всего январе в республике было зарегистрировано 25 случаев отравления запрещенными веществами (в прошлом году было 14). Наибольшее число передозировок случилось в Уфе (18 случаев) и Стерлитамаке (три). Два таких инцидента произошло в Благовещенском районе и по одному – в Салавате и Дуванском районе.

Ранее Роспотребнадзор обнародовал статистику по смертности от отравления алкоголем в Башкирии за январь текущего года.