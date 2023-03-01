Начальник ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов обратился к жителям из-за непогоды

фото: телеграм // Владимир Севастьянов

Сегодня, 1 марта, начальник ГИБДД Владимир Севастьянов Башкирии обратился к местным жителям из-за непогоды. В республике сохраняются обильные осадки, из-за чего на дорогах ухудшилась видимость и возник снежный накат.

Главный гаишник региона призвал водителей быть внимательными и осторожными. Он попросил соблюдать скоростной режим, особенно в районе пешеходных переходов, перекрестков и остановок, а также выдерживать безопасную дистанцию и боковой интервал.

Пешеходам Севастьянов посоветовал носить одежду со светоотражающими элементами и быть бдительными при пересечении проезжей части.