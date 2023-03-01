Вечером 1 марта в Уфе зафиксировали 8-балльные пробки

Уфа вечером 1 марта, равно как и утром, встала в пробках Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уфа вечером 1 марта, равно как и утром, встала в пробках. «Яндекс» по состоянию на 18:40 оценивает заторы в городе в восемь баллов.

Движение в центре башкирской столицы затруднено практически на всех улицах: Цюрупы, Заки Валиди, Советской Пушкина, Октябрьской революции, Крупской, Аксакова, Революционной, Карла Маркса, Мустая Карима, бульваре Ибрагимова, Мингажева, Айской, 50-летия Октября. Пробки также возникли на Менделеева, Степана Кувыкина, Бессонова, Комосольской, 8 Марта, Большой Гражданской, Рихарда Зорге, Бабушкина, Кировоградской, Дмитриева, имени Города Галле, 50 лет СССР и Шафиева.

На главной артерии Уфы – проспекте Октября – движение парализовано на участках между 50 лет СССР и Шафиева в сторону Черниковки. В Сипайлово традиционно «стоит» улица Маршала Жукова, а в северной части города – Уфимское шоссе, а также улицы Седова, Шота Руставели и Сельская Богородская.

Согласно прогнозам «Яндекса», автомобильный трафик в Уфе разгрузится к восьми часам вечера.