В 2023 году Уфа получит новые комфортабельные автобусы

В этом году Уфа и еще девять городов России получат 334 новых комфортабельных автобуса в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» Фото: Михаил ФРОЛОВ

В этом году Уфа и еще девять городов России получат 334 новых комфортабельных автобуса в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом 1 марта сообщил зампред правительства России Марат Хуснуллин.

Сколько именно единиц транспорта передадут башкирской столице, не уточняется. В то же время в релизе кабмина страны сказано, что Челябинску, например, по тому же нацпроекту в прошлом году предоставили 16 автобусов марки «ЛиАЗ» большой вместимости. Эти машины работают на газе и оборудованы USB-разъемами.

Мы попросили мэрию Уфы уточнить, сколько конкретно автобусов должен получить город в текущем году. Как только ответ появится, мы его опубликуем.