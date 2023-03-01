В Уфе задержали мужчину, который угрожал убийством беременной третьим ребенком жене

В Уфе полицейские задержали 30-летнего мужчину, который угрожал убийством жене, беременной третьим ребенком

В Уфе полицейские задержали 30-летнего мужчину, который угрожал убийством жене, беременной третьим ребенком. Об этом 1 марта сообщило региональное МВД.

Как рассказали в правоохранительном ведомстве, потерпевшая находится в браке со своим обидчиком более девяти лет. Мужчина никак не мог найти работу и постоянно проводил время с алкоголем. Супруга много раз просила его одуматься и напоминала, что у них уже двое детей и скоро появится третий, однако увещевания ни к чему не приводили – и он снова и снова брался за бутылку.

– В один из февральских дней супруг, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил, что хранительница домашнего очага не права и начал ей угрожать. Он резко схватил ее за шею, повалил на диван и начал высказывать слова угрозы: «Я тебя убью!». В этот момент в комнату забежал родственник и оттолкнул мужчину. После чего забрал его к себе домой, – передали в МВД РБ.

Потерпевшая поняла, что ждать перемен уже бесполезно и написала на супруга заявление в полицию. Мужчину доставили в отдел. Там против него возбудили уголовное дело об угрозе убийством. Сейчас беременная женщина вместе с двумя детьми находится в социальном учреждении, где им оказывают всестороннюю помощь.

Полиция призвала не молчать о перенесенном насилии и обращаться за помощью в полицию и близким людям.