Хабиров встретился с игроками «Салавата Юлаева» перед матчем плей-офф в КХЛ

фото: vk.com // Радий Хабиров

Сегодня, 1 марта, глава Башкирии Радий Хабиров встретился с игроками хоккейного клуба «Салават Юлаев» перед матчем плей-офф в КХЛ. Об этом руководитель региона сообщил в своих соцсетях.

– Мы пообщались, я рад, что настроение у всех отличное, рабочее. Последние сезоны выпали на очень непростое время. Но команда собралась, своей слаженной игрой «Салават Юлаев» подает пример для всей республики. Желаю нашим ребятам победы, будем болеть за них, – написал Хабиров.

фото: vk.com // Радий Хабиров

Напомним, в этом сезоне СЮ завершил регулярной чемпионат на втором месте Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 86 очков. Сегодня уфимский хоккейный клуб в рамках плей-офф сыграет на своей арене с «Адмиралом» из Владивостока.