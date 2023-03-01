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НовостиПроисшествия1 марта 2023 11:16

В Уфе на 2-летнего ребенка рухнуло бетонное ограждение

Мальчика доставили в больницу
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
1 марта в Уфе на 2-летнего ребенка упало бетонное парковочное ограждение

1 марта в Уфе на 2-летнего ребенка упало бетонное парковочное ограждение

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 1 марта, в Уфе на 2-летнего ребенка упало бетонное парковочное ограждение. Инцидент произошел у дома №12 по улице Ферина. Об этом сообщило Управление гражданской защиты.

В аварийном ведомстве передали, что мальчик получил травмы. Его отправили в больницу для обследования.

Бетонное ограждение, которое упало на ребенка // фото: УГЗ

Бетонное ограждение, которое упало на ребенка // фото: УГЗ

«КП-Уфа» обратилась за комментарием в Минздрав Башкирии. Там рассказали, что «скорая» доставила ребенка в городскую клиническую больницу №17. В лечебнице ему диагностировали ушиб мягких тканей грудной клетки. После осмотра хирургом мальчика отпустили домой.