В Уфе завели уголовное дело против скупщика наград времен ВОВ стоимостью 2 млн рублей

фото: ФСБ РБ

В Уфе возбудили уголовное дело против 55-летнего скупщика государственных наград СССР различной степени за заслуги в Великой Отечественной войне. Всего с февраля по сентябрь прошлого года он приобрел более 50 медалей, орденов и других ценных предметов, принадлежащих ветеранам. Их общая стоимость превышает 2 млн рублей. Для совершения сделок мужчина использовал различные интернет-площадки. Об этом 1 марта сообщили региональные МВД и ФСБ.

– Увлечение историей того периода у него [подозреваемого] появилось еще в школе, но не хватало времени и денег, чтобы углубиться в ее изучение. Возможность появилась после продажи недвижимости. На вырученные деньги мужчина скупал государственные награды и иные предметы, имеющие отношение к Великой Отечественной войне, – передали в МВД РБ.

Все купленные медали оказались подлинными. Они имеют порядковые номера, относятся к предметам музейного фонда и культурно-исторического наследия. На данный момент установлены личности 44 ветеранов, которым принадлежали Ордена Великой Отечественной войны I и II степеней.

В ФСБ добавили, что дома у скупщика госнаград также было обнаружено и изъято незаконно хранящееся холодное оружие советских времен.