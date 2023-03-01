За январь 2023 года от отравления алкоголем в Башкирии скончались 15 человек

В Башкирии за январь 2023 года от отравления алкоголем скончались 15 жителей – на одного больше, чем за тот же месяц прошлого года Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Башкирии за январь 2023 года от отравления алкоголем скончались 15 жителей – на одного больше, чем за тот же месяц прошлого года. Такие данные 28 февраля озвучил региональный Роспотребнадзор.

Летальных исходов от интоксикации спиртным регистрировались в Уфе (шесть случаев), Белорецке (два), а также в Ишимбае, Стерлитамаке, Баймакском, Дуванской, Куюргазинском, Уфимском и Учалинском районах (по одному).

Наибольшее число отравлений спиртосодержащей продукцией в республике произошло в городах Стерлитамаке (39 случаев), Уфе (29), Нефтекамске (девять) и Октябрьском (четыре).