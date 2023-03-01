В Уфе экс-замглавы района осудят за поддельный диплом

Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе бывший первый заместитель главы администрации Орджоникидзевского района предстанет перед судом за поддельный диплом о высшем профессиональном образовании. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно версии следствия, в октябре 2010 года мужчину приняли на вышеуказанную должность, и основанием для этого послужил якобы полученный после обучения в вузе диплом. На посту чиновник курировал вопросы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, жилищного законодательства, а также имел доступ к государственной тайне.

Факт обучения экс-замглавы района в высшем учебном заведении не подтвердился. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Приобретение, хранение в целях использования, использование заведомо поддельного официального документа». Обвиняемый признал свою вину. Материалы дела были направлены в суд для рассмотрения по существу.