В Башкирии на фасадах школ увековечат имен 18 погибших на СВО бойцов

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В Башкирии на фасадах школ увековечат имен 18 погибших в ходе специальной военной операции бойцов. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром республики Андреем Назаровым, было опубликовано на официальном портале правовой информации.

Нескольким средним образовательным Башкирии учреждениям присвоят имена выдающихся деятелей региона. Школе села Елимбетово будет присвоено имя Героя Советского Союза Сафы Хасанова, школе деревни Покровки – главы первой советской морской экспедиции Геннадия Казанина, Толбазинской башкирской гимназии – поэта и прозаика Рашита Назарова.

На фасадах школ в районах и городах региона установят мемориальных досок 18 погибшим участникам СВО.