В Башкирии 2 марта ожидаются сильные метели и похолодание до -9°

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Завтра, 2 марта, в Башкирии ожидаются сильные осадки. Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Согласно данным ведомства, жителям республики стоит ожидать снегопадов и метелей. Ветер будет юго-западный, западный 8-13 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду. Грядущей ночью температура воздуха составит -8, -13°, днем потеплеет до -4,-9°.

Из-за осадков на республиканских дорогах образуются снежные заносы, снежные накаты, гололедица, а также видимость ухудшится до одного-двух километров.