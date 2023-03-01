В Уфе 3 дня подряд будут закрывать центральные улицы

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Уфе три дня подряд будут закрывать центральные улицы. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Сегодня и завтра, 1 и 2 марта, с 21:00 до 06:00 для очистки от снега закроют участки улиц Чернышевского (от Ленина до Карла Маркса) и Мустая Карима (от Чернышевского до Коммунистической).

А 3 марта в связи с проведением фестиваля «Terra Bashkiria. Туристический сезон - 2023» с 06:00 до 20:00 будут закрыты улицы Мустая Карима (от Чернышевского до Коммунистическая) и крайняя левая полоса четной стороны Чернышевского (от Ленина до Мустая Карима).

Городские власти попросили с пониманием отнестись к вводимым ограничениям и порекомендовали заранее планировать свой маршрут движения.