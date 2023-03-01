В Башкирии от COVID-19 скончалось еще 2 человека

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии от коронавируса скончалось еще два человека. Об этом рассказала пресс-служба регионального Министерства здравоохранения.

Всего с 2020 года заболели COVID-19 355 105 человек, за последние сутки – 283. В настоящее время в региональных ковид-госпиталях проходят лечение 163 пациента, 105 из них – лица старше 60 лет. Борются с болезнью дома 1 847 граждан, среди которых 601 человек – пожилые люди.

С начала пандемии в Башкирии выздоровело после ковида 347 086 человек, 486 из них – за минувшие 24 часа.

В республике продолжает прививочная кампания. Первый компонент вакцины получили за прошедшие сутки 1 402 человек (за все врем – 3 618 788), второй – 4 003 (3 436 739).