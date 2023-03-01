В Башкирии врачи извлекли из 1,5-годовалого ребенка рублевую монету

Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии врачи Месягутовской центральной районной больницы извлекли из полуторагодовалого ребенка рублевую монету. Об этом рассказала пресс-служба учреждения.

Специалисты обнаружили инородный предмет на контрольном снимке, хотя родители малыша даже и не подозревали, что их чадо проглотило монету. Маленького пациента направили в Республиканскую детскую клиническую больницу, где из него эндоскопическим методом извлекли злосчастный рубль.

Врачи Месягутовской ЦРБ призвали родителей быть бдительными и не оставлять мелкие предметы в легкодоступных для детей местах.

– Следите за малышами, когда они берут в руки мелкие детали. Берегите детей! – заявили специалисты.