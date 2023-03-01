В Башкирии на газификацию потратят 34 млрд рублей

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Башкирии на газификацию и догазификацию потратят 34 миллиарда рублей. Об этом в ходе брифинга на телеканале БСТ рассказал генеральный директор «Газпром межрегионгаз Уфа» Альберт Лукманов.

По словам главы предприятия, на строительство межпоселковых газопроводов требуется 20 миллиардов рублей, а на программу догазификации – 14 миллиардов.

Как заявил на брифинге исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры республики Егор Родин, региональные власти планируют подключить к газу почти 25 тысяч домовладений. Для этого будет построено 71 межпоселковый и 164 внутрипоселковых газопровода.

Кроме того, в регионе планируют построить 277 котельных, газораспределительную станцию «Русский Юрмаш», головные газораспределительные пункты «Тужиловка» и «Инорс» и прочие объекты.