Фото: Яна БАЗЕКИНА

В центре Уфы сошел с рельсов трамвай. Об этом в социальных сетях рассказали горожане.

Местные жители опубликовали фотографии и видеозаписи, на которых запечатлено, что трамвай за перекрестком улиц Аксакова и Чернышевского в результате случившегося инцидента сошел с путей и полностью перегородил собой проезжую часть. Из-за этого автомобилистам приходилось объезжать образовавшееся препятствие по трамвайным путям.

Как сообщило информационное агентство «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу управления электротранспорта Уфы, трамвай выполнял рейс маршруту №5 «улица Пушкина – Госцирк». К счастью, в результате произошедшего никто не пострадал. Причиной схода вагона с рельс называется посторонний предмет на трамвайных путях. Сообщается, что 00:10 вагон был обратно поставлен на рельсы.