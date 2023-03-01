Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня утром, 1 марта, в Башкирии на трассе Уфа-Бирск-Янаул ограничили движение из-за непогоды. Об этом в своем телеграм-канале рассказала глава региональной Госавтоинспекции.

Ограничительные меры продлятся с 09:00 до 12:00. В связи с неблагоприятными погодными условиями на указанной автодороге на участке с 33 по 73 километре не допускается движение пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузовиков.

– Время снятия ограничения движения может быть изменено, – отметил в своей публикации Владимир Севастьянов.