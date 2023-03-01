Опубликовано видео с места ДТП, в котором погибли 2 человека

Фото: ГИБДД Башкирии

Опубликовано видео с места ДТП в Мелеузовском районе Башкирии, в котором погибли два человека. Им в своем телеграм-канале поделился глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Авария случилась вчера, 28 февраля, в трех километрах от села Ира. Здесь столкнулись Volkswagen Tiguan и Lada Priora. В результате произошедшего 35-летний водитель «Приоры» и его и 59-летний пассажир погибли на месте. 60-летний шофер «Фольксвагена» получил серьезные травмы, его доставили в больницу.

В своей публикации Владимир Севастьянов призвал водителей не торопиться совершать необдуманные маневры, проявлять внимательность при выезде встречную полосу движения.

– Помните, что необдуманные действия могут стоить жизни вам и окружающим вас людям. Самым главным принципом безопасности дорожного движения является выполнение требований дорожных знаков и правил дорожного движения, – заявил глава республиканского ГИБДД.