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НовостиПроисшествия1 марта 2023 3:41

В Уфе при пожаре в частном доме погибли 2 человека

Причина пожара устанавливается
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: МЧС Башкирии

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня ночью, 1 марта, в Уфе при пожаре в частном доме на улице Мингажева погибли два человека. О трагедии рассказала пресс-служба регионального МЧС.

На месте происшествия работали сотрудники чрезвычайных служб. Существовала угроза распространения пламени, однако с помощью тушения в несколько стволов соседние строения удалось защитить от огня.

Специалистам удалось локализовать, а затем и ликвидировать открытое горение. В ходе тушения были обнаружены два человека. К сожалению, медики констатировали их смерть.

В настоящее время причина пожара устанавливается. На месте работает следственно-оперативная группа, эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС.