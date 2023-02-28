В Башкирии из-за хакерских атак перенесли проверку системы оповещения населения

В Башкирии из-за хакерских атак по радио прозвучали ложные объявления о воздушной тревоге. Из-за этого профильные службы решили перенести проверку системы оповещения населения Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Башкирии 22 и 28 февраля из-за хакерских атак по радио прозвучали ложные объявления о воздушной тревоге. Из-за этого профильные службы решили перенести проверку системы оповещения населения, которая была запланирована на завтрашний день, 1 марта. Об этом сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

– В связи с хакерскими атаками, проведëнными […] на инфраструктуру связи, и трансляцией по каналам теле- и радиовещания ложной информации об угрозе воздушной опасности, принято решение о переносе сроков проведения комплексных проверок готовности систем оповещения населения, – передали в ведомстве.

Напомним, проверки должны были сопровождаться электросиренами и передачей речевого сообщения по радио и телевидению. Когда теперь состоится это мероприятие, пока неизвестно.