Минтранс Башкирии призвал водителей воздержаться от поездок по трассе М-5 «Урал»

Вечером 28 февраля министерство транспорта Башкирии рекомендовало водителям воздержаться от поездок по трассе М-5 «Урал» в сторону Челябинской области Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечером 28 февраля министерство транспорта Башкирии рекомендовало водителям воздержаться от поездок по трассе М-5 «Урал» в сторону Челябинской области. На границе регионов затруднено движение, по предварительным данным – из-за погодных условий.

Согласно сервису «Яндекс. Пробки», прерывистые заторы на автодороге наблюдаются от деревни Искра (Иглинский район) до челябинского города Сим.

Напомним, в минувший понедельник погодные условия в Башкирии стали причиной ограничения движения на ряде республиканских трасс.