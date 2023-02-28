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НовостиОбщество28 февраля 2023 16:40

Минтранс Башкирии призвал водителей воздержаться от поездок по трассе М-5 «Урал»

Речь идет о направлении в сторону Челябинска
Источник:kp.ru
Вечером 28 февраля министерство транспорта Башкирии рекомендовало водителям воздержаться от поездок по трассе М-5 «Урал» в сторону Челябинской области

Вечером 28 февраля министерство транспорта Башкирии рекомендовало водителям воздержаться от поездок по трассе М-5 «Урал» в сторону Челябинской области

Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечером 28 февраля министерство транспорта Башкирии рекомендовало водителям воздержаться от поездок по трассе М-5 «Урал» в сторону Челябинской области. На границе регионов затруднено движение, по предварительным данным – из-за погодных условий.

Согласно сервису «Яндекс. Пробки», прерывистые заторы на автодороге наблюдаются от деревни Искра (Иглинский район) до челябинского города Сим.

Напомним, в минувший понедельник погодные условия в Башкирии стали причиной ограничения движения на ряде республиканских трасс.