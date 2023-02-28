Синоптики дали прогноз погоды в Башкирии на первый день весны

Погода в первый день весны в Башкирии по-зимнему снежной, но относительно теплой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в первый день весны в Башкирии по-зимнему снежной, но относительно теплой. Такой прогноз дали синоптики регионального Гидрометцентра.

1 марта по республике пройдет небольшой снег, местами до умеренного. В отдельных районах ожидается метель. Ветер будет дуть с западного направления, местами возможны порывы до сильного.

Температура воздуха ночью понизится до -5,-10°. Днем будет чуть теплее: -3,-8°.

Ранее мы писали, какая погода ожидает жителей Башкирии в марте.