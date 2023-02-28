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НовостиОбщество28 февраля 2023 16:02

Синоптики дали прогноз погоды в Башкирии на первый день весны

В республике пройдет снег, в отдельных районах ожидается метель
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Погода в первый день весны в Башкирии по-зимнему снежной, но относительно теплой

Погода в первый день весны в Башкирии по-зимнему снежной, но относительно теплой

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в первый день весны в Башкирии по-зимнему снежной, но относительно теплой. Такой прогноз дали синоптики регионального Гидрометцентра.

1 марта по республике пройдет небольшой снег, местами до умеренного. В отдельных районах ожидается метель. Ветер будет дуть с западного направления, местами возможны порывы до сильного.

Температура воздуха ночью понизится до -5,-10°. Днем будет чуть теплее: -3,-8°.

Ранее мы писали, какая погода ожидает жителей Башкирии в марте.