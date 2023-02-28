кадр видео: телеграм

Сегодня, 28 февраля, в Гостином дворе в Уфе произошла драка среди подростков. Видео инцидента от очевидцев появилось в городских телеграм-каналах. На кадрах видно, что в потасовке участвуют как минимум три человека. В какой-то момент один из них валит другого с ног, садится на него и начинает бить его о пол. У пожилого охранника едва ли хватает сил разнять дебоширов.

«КП-Уфа» обратилась за комментарием по поводу случившегося в пресс-службу МВД Башкирии. Там рассказали, что конфликт произошел между ранее незнакомыми молодыми людьми в возрасте около 19 лет. По предварительным данным, причиной потасовки стала ссора из-за девушки.