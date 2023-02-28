В Башкирии полиция нашла подозреваемых в краже и убийстве 14 лошадей

фото: МВД РБ

В Башкирии полиция нашла и задержала подозреваемых в краже и убийстве 14 лошадей. Об этом 28 февраля сообщило региональное МВД.

Напомним, животных украли с территории предприятия Нуримановского района еще в декабре прошлого года. Во время поисков кони были обнаружены в соседнем Иглинском районе. Всех их убили выстрелами в голову, шесть лошадей злоумышленники успели разделать на мясо. Ущерб от их действий составил порядка 3 млн рублей.

– В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленники были задержаны. Ими оказались двое жителей Челябинской области и трое уроженцев Иглинского района. Задержанные признались, что увели лошадей и планировали все туши разделать на мясо, однако не успели, – передали в правоохранительном ведомстве.

Против подозреваемых возбудили уголовное дело о краже. Двоих заключили под стражу, троих отпустили домой под подписку о невыезде. Оперативники МВД сопровождают уголовное дело и не исключают, что злоумышленники могли быть причастны к аналогичным преступлениям на территории Башкирии.