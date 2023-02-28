В Уфе с 3 по 5 марта перекроют улицу Кооперативную

В Уфе с 18:00 3 марта по 20:00 5 марта будет перекрыта улица Кооперативная

В Уфе с 18:00 3 марта (пятница) по 20:00 5 марта (воскресенье) будет перекрыта улица Кооперативная. Ограничение связано со строительными работами по прокладке водовода открытым способом. Об этом 28 февраля предупредила мэрия.

Кооперативная улица проходит рядом с Демским шоссе. Администрация города опубликовала схему временного проезда.

фото: ufacity.info

Жителей попросили с пониманием отнестись к возможным неудобствам и учитывать ограничение при планировании поездок.