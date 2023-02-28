Глава Башкирии Радий Хабиров прочел лекцию студентам МГИМО

фото: vk.com // Радий Хабиров

Сегодня, 28 февраля, глава Башкирии Радий Хабиров прочел лекцию об экономике республики студентам Московского государственного института международных отношений. Чиновник в своих соцсетях назвал это «огромной честью и ответственностью». По его словам, он «детально готовился» к своему докладу.

– Неожиданно во время лекции пошли в тонкости. Международное высшее право, федеральное государство, чёткое разграничение полномочий, заключение договоров... – отметил руководитель региона. – Я рад, что будущие дипломаты, экономисты-международники, журналисты интересуются Башкортостаном, задают интересные вопросы.

фото: vk.com // Радий Хабиров

Напомним, до госслужбы Радий Хабиров был старшим преподавателем юридического факультета Башкирского государственного университета (1994-1998), а затем там же замом декана (1998-2002) и директором Института права (2002-2003).