За сутки от коронавируса в Башкирии скончались два человека

За минувшие сутки от коронавируса в Башкирии скончались два пациента. С начала пандемии жертвами инфекции стали 6 009 человек

За минувшие сутки от коронавируса в Башкирии скончались два пациента. С начала пандемии жертвами инфекции стали 6 009 человек. Об этом 28 февраля сообщил местный Минздрав.

Диагностировали COVID-19 еще 285 жителям республики. Всего на территории региона зарегистрировано более 354,8 тыс. случаев инфицирования. Переболели коронавирусом 346,6 тыс. человек, 286 из них выписались по выздоровлению за последние 24 часа.

Прямо сейчас носителями инфекции являются 2 213 жителей Башкирии: 165 пациентов лежат в ковид-госпиталях, остальные 2 048 лечатся дома.