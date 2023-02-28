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НовостиПроисшествия28 февраля 2023 13:14

В Башкирии водитель побил оператора автозаправки и отобрал у него «травмат»

МВД возбудило уголовное дело по факту насильственного хищения оружия
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
кадр видео: МВД РБ

кадр видео: МВД РБ

В Иглинском районе Башкирии водитель побил оператора автозаправки и отобрал у него травматический пистолет. Об этом 28 февраля сообщило региональное МВД.

Как рассказал полиции 59-летний сотрудник АЗС, на работе он занимается заполнением газобаллонного оборудования. Накануне один из клиентов – водитель «Газели» – набросился на него с кулаками из-за некачественного обслуживания, а затем отобрал зарегистрированный «травмат». Потасовку засняла камера видеонаблюдения.

Инспекторы ДПС оперативно нашли водителя и привезли его в отдел. Им оказался 40-летний жители деревни Грибовка. Мужчина признался в содеянном и заявил, что защищался. Пистолет у него изъяли. Районный отдел МВД возбудил уголовное дело о хищении оружия с приминением насилия.