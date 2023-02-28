В Башкирии из-за аномального снегопада неходячего мужчину почти километр несли в одеяле

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В Башкирии из-за заметенных дорог неходячего пенсионера пришлось несколько километров нести в одеяле. Эта история произошла накануне в селе Шафраново Альшеевского района – там из-за аномального снегопада на улицах образовался настоящий затор. По дорогам передвигаться было возможно только пешком, утопая по колено в сугробах, ведь машины просто не могли проехать.

Как рассказала в беседе с «Комсомолкой» дочь 84-летнего пенсионера, ее отец месяц назад попал в больницу с тяжелой травмой – переломом шейки бедра, из-за которой пожилой мужчина оказался обездвижен.

- Когда папу выписали и повезли домой, я попросила сельсовет почистить дорогу на улице Молодежной. Написала, что мы приедем к обеду. Однако, когда мы приехали, то увидели, что дорогу так никто и не почистил. Поэтому нам почти километр пришлось тащить отца в одеяле! Я понимаю, что трактор у нас один, где-то может не успеть, но мы ведь заранее предупредили и попросили, а в итоге получилась такая вот неприятная ситуация, - негодует Гузаль Г.

К возмущению сельчанки присоединяются и другие жители Шафраново. По их словам, трактор даже не может расчистить дорогу к площадке по сбору мусора, хотя это единственное место, где машины могут разъехаться на узкой дороге.

- Трактор просто проезжает мимо, даже не опуская ковш. После такой «очистки» еще хуже дорога становится, снег совсем рыхлый. И такая ситуация из года в год! Обратите, пожалуйста, на это внимание! – жалуется местная жительница Гульназ Г.