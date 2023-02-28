В Уфе два подростка пострадали при сходе снега и наледи с крыш жилых домов

В Уфе за сутки два 16-летних подростка пострадали при сходе снега и наледи с крыш жилых домов Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе за сутки два 16-летних подростка пострадали при сходе снега и наледи с крыш жилых домов. Несчастные случаи произошли в Октябрьском и Орджоникидзевском районах. Об этом 28 февраля сообщило Управление гражданской защиты.

Первый случай произошел по улице Кольцевой, 129. На юношу сошли наледь и снег с 4-этажного дома жилого дома. Он обратился в травмпункт и после оказания помощи был отпущен домой. Второй инцидент случился на Набережной реки Уфы, 3, где с кровли 10-этажного дома снег рухнул на молодую девушку. Ей потребовалась госпитализация.

В УГЗ добавили, что за день в Уфе при падении снега и наледи с балконов и крыш домов также пострадали 12 автомобилей.

За день в Уфе при падении снега с балконов и крыш домов также пострадали 12 автомобилей

Напомним, в начале февраля в башкирском городе Стерлитамаке глыба льда с 5-этажного дома рухнула на голову 10-летней девочки.