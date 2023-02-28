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НовостиОбщество28 февраля 2023 10:45

МЧС предупредило жителей Башкирии о метели и сильном ветре в первый день весны

На дорогах возникнут снежный накат и гололедица
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
1 марта местами по Башкирии прогнозируется метель и порывы западного ветра до 17 метров в секунду

1 марта местами по Башкирии прогнозируется метель и порывы западного ветра до 17 метров в секунду

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В среду, 1 марта, местами по Башкирии прогнозируется метель и порывы западного ветра до 17 метров в секунду. На дорогах возникнут снежный накат и гололедица. Об этом 28 февраля предупредило региональное МЧС.

По данным Гидрометцентра, в республике в первый день весны пройдет небольшой снег, местами до умеренного. Температура воздуха ночью понизится до -5,-10°. Днем столбики термометров покажут -3,-8°.

Напомним, накануне на Башкирию обрушился сильный снегопад. Это привело к перекрытиям трасс, огромным пробкам и даже отмене занятий в школах.