Жителя Башкирии оштрафовали на 200 тыс. рублей за оправдание терроризма в интернете

Центральный окружной военный суд оштрафовал 54-летнего жителя башкирского села Анясево Миякинского района по уголовному делу о публичном оправдании терроризма в интернете

Центральный окружной военный суд оштрафовал 54-летнего жителя башкирского села Анясево Миякинского района по уголовному делу о публичном оправдании терроризма в интернете. Об этом 28 февраля сообщила пресс-служба региональной ФСБ.

Как передали в силовом ведомстве, что подсудимый три года назад написал в сообществе «ВКонтакте» комментарий, который оправдывал действия участников банд и незаконных вооруженных формирований в Чечне в 2000 году.

В суде мужчина раскаялся и полностью признал вину. Фигуранта уголовного дела признали виновным и оштрафовали на 200 тыс. рублей.