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Глава Башкирии Радий Хабиров подписал законы, освобождающие депутатов от отчетов о доходах. Документы опубликованы на портале правовой информации региона.

Поправки в законодательство, которые вступят в силу с марта этого года, упрощают процедуру декларирования доходов депутатами. Изменения касаются только тех, исполняет депутатские полномочия на непостоянной основе параллельно основной работе – например, работает врачами, учителями, а депутатской деятельностью занимается на общественных началах.

Как ранее объяснил председатель республиканского парламента Константин Толкачев, такие депутаты будут подавать декларации после избрания или передачи депутатского мандата в течение четырех месяцев, а также в случае совершения в течение отчетного года крупных сделок.

Под крупными сделками имеются в виду те, сумма которых превышает общий доход депутата и его мужа (жены) за предыдущие три года. В случае, если такие сделки не совершались, то депутат уведомляет об этом в установленном законодательством порядке.