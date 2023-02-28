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НовостиОбщество28 февраля 2023 9:21

Парламент Башкирии снова внес в Госдуму законопроект о запрете пропаганды чайлдфри

Эта идеология, по мнению парламентариев, противоречит государственной политике России
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

Депутаты Курултая Башкирии снова внесли в Государственную Думу законопроект о запрете пропаганды чайлдфри. Об этом рассказала пресс-служба регионального парламента.

Проект предлагает установить запрет на распространение данной идеологии среди детей и подростков. По словам председателя республиканского Государственного Собрания Константина Толкачева, документ в предыдущей редакции был одобрен российским Советом законодателей и концептуально поддержан профильным Комитетом Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей.

– Замечания к прежней редакции законопроекта относились скорее к технической стороне вопроса. Мы доработали документ в этой части и внесли его повторно, – заявил спикер Курултая.

Идеология чайлдфри, по мнению парламентариев, противоречит государственной политике России, которая «базируется на традиционных семейных ценностях, поддержке материнства и детства».