Мэр Уфы жестко отчитал чиновников за плохую уборку снега

Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня, 28 февраля, мэр Уфы Ратмир Мавлиев жестко в ходе оперативного совещании в городской администрации отчитал чиновников за плохую уборку снега.

Возмущение у градоначальника вызвал инцидент, произошедший во дворе дома на проспекте Октября, где из-за снежных заносов застряла машина скорой помощи. Мавлиев назвал случившееся нонсенсом и потребовал ответа у главы Управления жилищного хозяйства Советского района Ленара Юсупова.

Чиновник заявил, что во дворе проводилась уборка снега. Однако мэр не стал дослушивать его отчет, заявив, что не увидел доказательств проведенных работ. Также сити-менеджер в связи с произошедшим принял кадровое решение.

Руководитель УЖХ Ленар Юсупов сообщил, что накануне в указанном дворе техника убирала снег. Однако Ратмир Мавлиев прервал спикера отметив, что доказательств проведенных работ так и не увидел. Он подчеркнул, что по итогам инцидента принял кадровое решение, но пока не озвучил, кого именно оно коснется.

– Там, где люди не хотят работать, я никого заставлять не собираюсь. Либо работайте, либо, как говорится, шинельки собираем и идем занимаемся чем-то другим, – заявил Ратмир Мавлиев.