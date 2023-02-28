В Башкирии в ДТП с Volkswagen Tiguan и Lada Priora погибли 2 человека

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня, 28 февраля, в Мелеузовском районе Башкирии случилось ДТП с двумя погибшими. О трагедии рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Авария случилась в трех километрах от села Ира. Здесь столкнулись Volkswagen Tiguan и Lada Priora. На место ЧП прибыли сотрудники чрезвычайных служб.

В результате произошедшего 59-летний водитель «Приоры» и его и 34-летний пассажир погибли на месте. Шофер «Фольксвагена» получил серьезные травмы, его доставили в больницу.

– Причины ДТП устанавливаются. Движение на месте происшествия организовано. Работают сотрудники ГИБДД, – сообщило МЧС.