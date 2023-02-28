Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 февраля 2023 8:24

В Уфе возбудили уголовное дело из-за нерасселенных аварийных домов

Износ зданий составляет почти 80%
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе возбудили уголовное дело из-за нерасселенных аварийных домов. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Прокуроры провела проверку исполнения законодательства при расселении граждан из аварийного жилья. Было установлено, в городе есть многоквартирные дома, которые были признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. Износ зданий составляет почти 80%.

Как утверждают сотрудники прокуратуры, мэрия Уфы и «Служба сноса и расселения» не расселили объекты и приняли необходимых мер по устранению угрозы причинения вреда жизни и здоровью проживающих в домах людей.

Материалы проверки были направлены в орган предварительного расследования. В результате возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

– Ход его расследования находится на контроле надзорного ведомства, – сообщила региональная прокуратура.