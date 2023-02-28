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НовостиОбщество28 февраля 2023 7:00

В Уфе случилось нашествие снеговиков

Неизвестный горожанин слепил во дворе 35 снеговых фигур
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: vk.com/ufacenter

Фото: vk.com/ufacenter

В Советском районе Уфы случилось нашествие снеговиков. О нем рассказала пресс-служба администрации.

Сегодня, 28 февраля, в России отмечается День снеговика. Неизвестный горожанин подошел к его празднованию весьма основательно. «Снежный скульптор» слепил во дворе домов № 167, 167а и 167/1 по улице Революционной целых 35 фигур.

Напомним, Уфу в последние дни накрыли сильные осадки. Как недавно рассказал глава городской администрации Ратмир Мавлиев в период с 23 по 26 февраля в столице Башкирии 38 сантиметров снега.