В Уфе осудят экс-замдиректора предприятия по благоустройству, получавшего взятки за вывоз снега

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В Уфе осудят за взятку бывшего заместителя директора «Службы по благоустройству Советского района ГО город Уфа». Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно версии следствия, с февраля 2021 года по март 2022-го получал деньги от четырех коммерческих организаций за вывоз снега с их территорий без заключения соответствующих договоров. Обвиняемый предоставлял принадлежащую предприятию спецтехнику для вывоза снега. Средства переводились на его личный счет, которыми он распорядился по собственному усмотрению. Своими действиями он причинил ущерб на сумму свыше 160 тысяч рублей.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статьям «Получение взятки», «Мелкое взяточничество», «Злоупотребление должностными полномочиями». Обвиняемый частично признал свою вину в совершении преступлений. Материалы дела были направлены в Советский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.