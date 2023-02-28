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В Уфе ссора влюбленных закончилась поножовщиной. О произошедшем рассказала пресс-служба регионального МВД.

Женщина и сожитель распивали у себя дома алкоголь. В какой-то момент между парочкой вспыхнула ссора. Ситуация накалилась до предела, уфимка взялась за кухонный нож и ударила им мужчину в живот.

41-летнего пострадавшего госпитализировали, а его возлюбленную доставили в полицейское отделение. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Злоумышленнице грозит до десяти лет тюрьмы. Расследование уголовного дела в настоящее время продолжается.