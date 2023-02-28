В Уфе врачи прооперировали 10-месячного ребенка с 6 пальцами

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В Башкирии врачи прооперировали 10-месячного ребенка с генетической аномалией. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава регионального Министерства здравоохранения Айрат Рахматуллин.

Малыш родился с шестью пальцами. По словам Рахматуллина, подобные аномалии кисти встречаются весьма часто – у одного из двух тысяч новорожденных. Уфимская клиническая больница скорой медицинской помощи каждый год проводит 12-15 операций по удалению у малышей таких аномалий.

Заболевание у ребенка было выявлено во время скрининга на 22 недели беременности. Когда малышу исполнилось два месяца, ему сделали рентген, и диагноз подтвердился. Врачами было рекомендовано провести оперативное лечение до момента, пока новорожденному не исполнится один год.

– Под общим обезболиванием мальчику удалили рудиментарный шестой палец. Послеоперационный период прошел без осложнений, рана зажили. Функция основного пальца не нарушена, движение в полном объеме, – рассказал Министр здравоохранения республики.