Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 февраля 2023 5:22

В Уфе врачи прооперировали 10-месячного ребенка с 6 пальцами

Такие аномалии встречаются у одного из 2 тыс. новорожденных
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии врачи прооперировали 10-месячного ребенка с генетической аномалией. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава регионального Министерства здравоохранения Айрат Рахматуллин.

Малыш родился с шестью пальцами. По словам Рахматуллина, подобные аномалии кисти встречаются весьма часто – у одного из двух тысяч новорожденных. Уфимская клиническая больница скорой медицинской помощи каждый год проводит 12-15 операций по удалению у малышей таких аномалий.

Заболевание у ребенка было выявлено во время скрининга на 22 недели беременности. Когда малышу исполнилось два месяца, ему сделали рентген, и диагноз подтвердился. Врачами было рекомендовано провести оперативное лечение до момента, пока новорожденному не исполнится один год.

– Под общим обезболиванием мальчику удалили рудиментарный шестой палец. Послеоперационный период прошел без осложнений, рана зажили. Функция основного пальца не нарушена, движение в полном объеме, – рассказал Министр здравоохранения республики.